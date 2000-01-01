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Эхуд Барак не боится `придворных псов Нетаниягу` 11.12 09:39   MIGnews.com

Эхуд Барак не боится "придворных псов Нетаниягу"

Бывший премьер-министр Израиля и номер десять в списке блока Демократический Израиль, Эхуд Барак, прервал затянувшееся молчание и атаковал сторонников Биньямина Нетаниягу в прессе.

Барак заявил: “Кому смеют угрожать эти риклины-сегали (известные правые журналисты Шимон Риклин и Эрель Сегаль), и прочие пастухи и сторожевые псы Бальфура? И чему именно они смеют угрожать? Они угрожают, что отвергнут само собой разумеющееся решение - тот, кто брал взятки не может посылать солдат на войну?”

Барак провозгласил: "Мы не боимся! Тут вам не Европа 30-х годов! Важно, чтобы президент, юридический советник правительства и адвокат Янон , канцелярия президента и БАГАЦ также не боялись!”


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