11.12 09:39 MIGnews.com

Эхуд Барак не боится "придворных псов Нетаниягу"

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Бывший премьер-министр Израиля и номер десять в списке блока Демократический Израиль, Эхуд Барак, прервал затянувшееся молчание и атаковал сторонников Биньямина Нетаниягу в прессе.Барак заявил: “Кому смеют угрожать эти риклины-сегали (известные правые журналисты Шимон Риклин и Эрель Сегаль), и прочие пастухи и сторожевые псы Бальфура? И чему именно они смеют угрожать? Они угрожают, что отвергнут само собой разумеющееся решение - тот, кто брал взятки не может посылать солдат на войну?”Барак провозгласил: "Мы не боимся! Тут вам не Европа 30-х годов! Важно, чтобы президент, юридический советник правительства и адвокат Янон , канцелярия президента и БАГАЦ также не боялись!”