12.12 00:30 MIGnews.com

В Тихом океане появилось новое государство

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Южно-тихоокеанские острова Бугенвиль подавляющим большинством проголосовали за независимость от Папуа-Новой Гвинеи, заявили местные власти в среду, 11 декабря. Почти 98% из 181 067 голосовавших поддержали независимость.Вопрос был частью мирного договора, заключенного после десятилетней войны между повстанцами Бугенвиля и силами Папуа, которая закончилась в 1998 году. Референдум давал возможность выбрать между независимостью и большей автономией.Комиссия по референдуму заявила, что голосование прошло организованным и мирным путем. "Мы стали свидетелями голосования, которое было информированным, свободным и доступным", - сказано в сообщении. Избирательные бюллетени из разных областей специально смешали до подсчетов, чтобы исключить риск репрессий.Бугенвиль упал до дна почти по всем финансовым показателям, несмотря на то, что он мог похвастаться минеральным богатством, плодородной вулканической почвой и потрясающей географией.Тысячи протестующих папуасов также недавно призвали к голосованию за независимость, пытаясь отделиться от Индонезии. Острова все еще оправляются от конфликта, в результате которого погибли 20 000 человек. Это был самый смертоносный конфликт в этом районе со времен Второй мировой войны.