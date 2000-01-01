Иерусалиму грозит штраф из-за мусора

Министерство охраны окружающей среды угрожает муниципалитету Иерусалима штрафом в размере 528 000 шекелей (150 000 долл. США) за нарушение закона, принятого в 2011 году, который обязывает все местные органы власти поставлять мусорные баки для раздельной переработки мусора.
В Израиле существует система раздельной переработки мусора, что означает, что общественность несет ответственность за разделение мусора на правильные контейнеры с цветной кодировкой. Изделия из вторичного сырья, в отличие от тех, которые выбрасываются в общий мусор и сортируются позже, обычно имеют более высокое качество, поскольку вероятность перекрестного загрязнения, например, от пищевых отходов, масла или жира, ниже.
Однако в Иерусалиме действует система, в рамках которой жители сбрасывают отходы и упаковку в общий мусорный контейнер. Его отправляют компании на севере города, которая затем разделяет эти предметы и продает их. Контракт, заключенный городом с компанией, Гринет, чья бизнес-модель частично зависит от продажи контейнерных отходов, стоит между этим и реализацией закона об утилизации контейнеров.