11.10 21:42 MIGnews.com

Иерусалиму грозит штраф из-за мусора

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Министерство охраны окружающей среды угрожает муниципалитету Иерусалима штрафом в размере 528 000 шекелей (150 000 долл. США) за нарушение закона, принятого в 2011 году, который обязывает все местные органы власти поставлять мусорные баки для раздельной переработки мусора.В Израиле существует система раздельной переработки мусора, что означает, что общественность несет ответственность за разделение мусора на правильные контейнеры с цветной кодировкой. Изделия из вторичного сырья, в отличие от тех, которые выбрасываются в общий мусор и сортируются позже, обычно имеют более высокое качество, поскольку вероятность перекрестного загрязнения, например, от пищевых отходов, масла или жира, ниже.Однако в Иерусалиме действует система, в рамках которой жители сбрасывают отходы и упаковку в общий мусорный контейнер. Его отправляют компании на севере города, которая затем разделяет эти предметы и продает их. Контракт, заключенный городом с компанией, Гринет, чья бизнес-модель частично зависит от продажи контейнерных отходов, стоит между этим и реализацией закона об утилизации контейнеров.