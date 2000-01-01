11.10 15:49 MIGnews.com

Израиль отказался от обмена заключенными с Россией

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Израиль отклонил неоднократные российские предложения об обмене заключенными. Согласно нему, Москва освободит израильскую женщину, обвиняемую в контрабанде наркотиков в обмен на освобождение российского хакера, который должен быть экстрадирован из Израиля в Соединенные Штаты.Сообщения поступили накануне приговора по делу Наамы Иссахар в Москве. Прокуроры добиваются восьмилетнего тюремного заключения.Израильтянка была задержана в Москве в течение последних шести месяцев по подозрению в контрабанде наркотиков. Она делала пересадку в Московском аэропорту, где у неё было обнаружено 10 грамм марихуаны. Высокопоставленный израильский чиновник сказал в пятницу, 11 октября, что Россия несколько раз предлагала освободить Иссахар в обмен на Алексея Буркова, российского ИТ-специалиста, который был арестован в Израиле в 2016 году по запросу Интерпола.Это предложение было также поднято в ходе переговоров между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и российским президентом Владимиром Путиным. Буркова разыскивают по обвинению в США за крупную схему кражи денежных средств с кредитных карт потребителей.Чиновник заявил, что сделка так и не состоялась, потому что Израиль уже начал официальный процесс экстрадиции.Иссахар возвращалась из поездки в Индию в Тель-Авив в апреле и делала пересадку в Москве. В её рюкзаке были найдены наркотики. Иссахар не отрицает, что в ее сумке находилось 10 грамм марихуаны, но утверждает, что не собиралась пересекать российский пограничный контроль и, следовательно, не является контрабандистом, согласно отчету Haaretz.Хранение наркотиков может привести к тюремному заключению максимум на несколько месяцев, в то время как контрабанда наказывается лишением свободы на срок до 10 лет. Прокуроры заявляют, что, поскольку сумка вошла в российское воздушное пространство с наркотиками, эти действия должны считаться контрабандой.