Британия очищается от мигрантов

Нелегальных мигрантов, в том числе граждан стран Евросоюза, депортируют из Великобритании после Brexit, если они не оформят специальные документы для пребывания в стране.
Мигрантов придется депортировать, даже если они будут соответствовать всем требованиям для получения вида на жительство.
На право остаться в Великобритании после Brexit уже подали заявки 1,8 миллиона человек. Они просят остаться, по крайней мере, до декабря 2020 года, чтобы оформить новые документы.
Если же Британия выберет путь "жесткого Brexit" (выход без соглашения), то европейские граждане, проживающие в Великобритании, должны подать заявку на продление пребывания в стране до конца 2020 года. Или же до конца июня 2021-го, если соглашения с ЕС будет достигнуто.
Какое количество граждан из стран Евросоюза на сегодняшний день живут в Британии – точно неизвестно, пишет BBC.
В секретариате Министерства внутренних дел заявили, что физически не успеют оформить документы для мигрантов, которые подадут заявки до установленного срока, потому тысячи или миллионы людей останутся без необходимых документов и будут вынуждены покинуть страну.
Но министр утверждает, что по полученным от граждан заявкам правительство ищет "причины для предоставления статуса, а не для отказа".