НДИ просит Ликуд о встрече: нужно действовать

Уточняется, что он попросил встретиться с командой Левина и провести "серьезную и глубокую" дискуссию по социально-экономическим вопросам, по поводу дипломатии, безопасности, религии и государства.
"Потребность в правительстве национального единства наряду со многими проблемами, с которыми ему придется столкнуться, требуют от нас немедленных действий для продвижения вперед", - написал Форер.
По данным издания, министр охраны окружающей среды Зеев Элькин, также являющийся членом переговорной команды "Ликуда", выразил в пятницу уверенность, что Биньямин Нетаниягу вернет мандат президенту Реувену Ривлину, если станет понятно, что построить правительство единства невозможно.