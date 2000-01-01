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НДИ просит Ликуд о встрече: нужно действовать | Фото:11.10 14:00   MIGnews.com

НДИ просит Ликуд о встрече: нужно действовать

Глава фракции НДИ в Кнессете Одер Форер направил официальное письмо главе переговорной группы "Ликуда" Яриву Левину с просьбой провести переговоры о руководящих принципах для правительства.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Уточняется, что он попросил встретиться с командой Левина и провести "серьезную и глубокую" дискуссию по социально-экономическим вопросам, по поводу дипломатии, безопасности, религии и государства.

"Потребность в правительстве национального единства наряду со многими проблемами, с которыми ему придется столкнуться, требуют от нас немедленных действий для продвижения вперед", - написал Форер.

По данным издания, министр охраны окружающей среды Зеев Элькин, также являющийся членом переговорной команды "Ликуда", выразил в пятницу уверенность, что Биньямин Нетаниягу вернет мандат президенту Реувену Ривлину, если станет понятно, что построить правительство единства невозможно.


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