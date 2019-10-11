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Оборонному бюджету необходимы еще 20 миллиардов шекелей 11.10 12:25   MIGnews.com

Оборонному бюджету необходимы еще 20 миллиардов шекелей

Израильское деловое издание Калькалист опубликовало информацию о том, что армия потребует существенной прибавки к оборонному бюджету.

Высшие командиры ЦАХАЛа встретились недавно с президентом Израиля, Рувеном Ривлиным, и рассказали ему о резком усилении иранской угрозы.

Источники Калькалист в политических кругах сообщают: “С созданием нового правительства потребуется увеличение оборонного бюджета минимум на 12 миллиардов шекелей в год. Согласно другим, еще более смелым оценкам, бюджет придется увеличить на 20 миллиардов”.

Оценки были высказаны немедленно после заседания военно-политического кабинета правительства Израиля, в ходе которого премьер-министр Биньямин Нетаниягу потребовал увеличить военные расходы на несколько миллиардов шекелей - специфически с целью противодействия иранской ракетной угрозе.

Следует отметить, что даже предлагаемое увеличение военных расходов само по себе не гарантирует того, что обороноспособность Израиля будет повышена. Генерал-майор в отставке Ицхак Брик, бывший уполномоченный по правам солдат, опубликовал недавно разгромное интервью, в котором обвинил армию, среди прочего, в неэффективном расходовании средств.

Брик говорит: "Военные тратят миллиарды шекелей на технологию. Но из-за сокращений личного состава происходят очень серьезные вещи. Мы не обучаем новым технологиям. Например у танков сейчас есть дигитальные системы системы управления и контроля в боевых условиях. Но ты начинаешь проверять, и видишь - целые бригады резерва не проходили сборы из-за сокращений персонала. Нет инструкторов и некому обучать этим системам. Так получается, что они уже  не знают, как обращаться со старыми и понятия не имеют, что делать с новым". Подробнее с интервью Брика можно ознакомиться в материале "Травма 73-го года – ничто по сравнению с будущей войной".

Ранее Калькалист сообщил о том, что многолетнему плану урегулирования расходов в ЦАХАЛе - Гидеон (соглашение Кахлон-Яалон), недостает 3-5 миллиардов шекелей. Нетаниягу, со своей стороны, требует довести военные расходы до уровня 40 миллиардов шекелей в год, с тем, чтобы тратить больше на противоракетную оборону, защиту тыла и завершение строительства заградительных сооружений на границах.

На настоящий момент, из-за отсутствия правительства, речь идет не более, чем о разговорах. Увеличение военных расходов должно быть одобрено военно-политическим кабинетом - включая источники финансирования. Даже если удастся одобрить чрезвычайные военные расходы в рамках переходного правительства, любая долгосрочная программа для ЦАХАЛа должна быть одобрена в соответствии с существующими нормами. Переходное правительство Нетаниягу существует уже более года. Если в ближайшие недели не будет сформирована коалиция, новое правительство не будет создано ранее апреля-мая 2020 года. В этом сценарии государственный бюджет на 2020 год будет одобрен не ранее июля 2020 года. В этих условиях ЦАХАЛу продолжат выделять каждый месяц 1/12 оборонного бюджета на 2019 год, и о любых многолетних программах можно будет забыть.

Политический паралич влечет за собой паралич экономический - и порождает невозможность надлежащим образом финансировать оборону. На программы ЦАХАЛа следует перенаправить миллиарды шекелей - и это потребует болезненных сокращений бюджетов на образование, социальные нужды и здравоохранение. По прогнозам экономистов, дефицит государственного бюджета Израиля в 2019 году может достигнуть 3,6% от ВНП, а по прогнозам международных экономических организаций - 4%. Речь идет об огромном перерасходе - и он будет только увеличен из-за необходимости выделения дополнительных средств на нужды военных.


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