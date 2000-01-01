11.10 08:21 MIGnews.com

"Яир Нетаниягу - лоботряс и пьяница"

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Комментатор израильской газеты Маарив Бен Каспит прокомментировал резкие высказывания сына главы правительства Яира Нетаниягу в адрес журналиста второго канала Амнона Абрамовича.Бен Каспит написал: “Яир Нетаниягу - лоботряс и пьяница, никогда не зарабатывавший на жизнь. После того, как он ничего в своей жизни не сделал, он брутально атакует героя войны”.Каспит пишет: “Я знаю Амнона, кроме того, что он ветеран журналистики, он - солдат ЦАХАЛа, горевший в танке и получивший благодарность командующего. Сегодня у него - стопроцентная инвалидность. Я не знаком с Яиром Нетаниягу, но помню его ночь распутства в Pussycat. Речь идет о пьянице, лоботрясе, и, возможно, потребителе наркотиков, человеке, не проработавшем ни одного дня в своей жизни”.Яир Нетаниягу ответил на волну критики слева: “террористы, убивающие евреев, Ханин зуаби и лидеры Исламского движения - все они очень важны для сохранения свободы слова. Но у меня нет права на свободу слова, потому что три года назад я побывал в стрип-клубе. Логика левых”.