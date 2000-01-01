12.10 07:13 MIGnews.com

МИД Ирана встретился с Neturei Karta

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Делегация радикальной антисионистской организации Neturei Karta из девяти раввинов встретилась с министром иностранных дел Ирана Джафадом Зарифом, осудив Государство Израиль и похвалив политику иранского правительства в отношении своего еврейского меньшинства.Во главе с раввином Ирисолем Давидом Вайсом, делегация выразила признательность за то, что представитель Neturei Karta назвал "давней дружбой" Зарифа с евреями всего мира."Рабби Вайс поблагодарил Зарифа за его давнюю дружбу с еврейским народом своей страны и во всем мире", - пишет пресс-служба Neturei Karta International.Вайс также выразил благодарность за "защиту" Тегерана еврейского меньшинства Ирана. Последняя перепись еврейского населения в Иране показала, что в стране проживает 9 тысяч евреев."Это истинный пример учения покойного аятоллы Хомейни, который очень четко разбирался в различиях между иудаизмом и сионизмом. Иран делает это искренне, а не для рекламы", - сказал Вайс.