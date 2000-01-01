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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить 12.10 06:07   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Украина передала секреты С-300 Израилю Американцы предоставят 18 истребителей-бомбардировщиков F-15, а израильтяне - гораздо большее количество военных летчиков, так, чтобы наибольшее их число могло бы попрактиковаться с С-300 в реальных условиях.

Израиль: Видеокамеры не могут отслеживать парковку Штраф за неправильную парковку, выписанный инспекторами муниципалитета Тель-Авива на основании съемки установленной на улице видеокамеры, не действителен.

ЦАХАЛ нейтрализовал террористический тоннель Пресс-служба ЦАХАЛа утром 11 октября распространила сообщение о нейтрализации террористического тоннеля, шедшего из Газы на израильскую территорию. Тоннель был прорыт из города Захра в центральной части Газы к израильской границе. a href=http://mignews.com/news/disasters/111018_125625_48800.html target=_blank>Авария во время старта СОЮЗ МК-10, экипаж жив Во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новым экипажем МКС произошла "авария носителя", объявил диктор по телетрансляции, которая велась на сайте "Роскосмоса"

"Люси Ахариш соблазнила еврея, чтобы навредить Израилю" Депутат Ликуда Орен Хазан прокомментировал объявление о браке звезды сериала Фауда Цахи Халеви с арабской телеведущей Люси Ахариш.

"Яир Нетаниягу - лоботряс и пьяница" Бен Каспит написал: “Яир Нетаниягу - лоботряс и пьяница, никогда не зарабатывавший на жизнь. После того, как он ничего в своей жизни не сделал, он брутально атакует героя войны”.

Коллапс продолжается: падение индексов на азиатских биржах Азиатские фондовые рынки обрушились утром 11 октября.


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