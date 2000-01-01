Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Украина передала секреты С-300 Израилю Американцы предоставят 18 истребителей-бомбардировщиков F-15, а израильтяне - гораздо большее количество военных летчиков, так, чтобы наибольшее их число могло бы попрактиковаться с С-300 в реальных условиях.
ЦАХАЛ нейтрализовал террористический тоннель Пресс-служба ЦАХАЛа утром 11 октября распространила сообщение о нейтрализации террористического тоннеля, шедшего из Газы на израильскую территорию. Тоннель был прорыт из города Захра в центральной части Газы к израильской границе. a href=http://mignews.com/news/disasters/111018_125625_48800.html target=_blank>Авария во время старта СОЮЗ МК-10, экипаж жив Во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новым экипажем МКС произошла "авария носителя", объявил диктор по телетрансляции, которая велась на сайте "Роскосмоса"
"Яир Нетаниягу - лоботряс и пьяница" Бен Каспит написал: “Яир Нетаниягу - лоботряс и пьяница, никогда не зарабатывавший на жизнь. После того, как он ничего в своей жизни не сделал, он брутально атакует героя войны”.