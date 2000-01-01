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11.10 17:00   MIGnews.com

Скандал после твита Хазана о звезде Фауды

Громкое высказывание депутата Ликуда Орена Хазана по поводу того, что "Люси Ахариш соблазнила еврея, чтобы навредить государству", вызвало гнев среди оппозиционеров и членов коалиции.

"Я постараюсь сказать мягко: Храбрая и добросердечная Люси Ахариш понимает, что значит быть евреем лучше, чем человек, который написал в твиттере этот отвратительный и расистский пост, которым я вынуждена поделиться здесь, в надежде, что все увидят, с кем мы имеем дело, и поймут какую грязь Нетаниягу принес в наши дома", —написала Став Шаффир (Сионистский Союз) в социальных сетях.

Шелли Ячимович, также из Сионистского союза, ответила Хазану метафорой из мира Гарри Поттера. "Под солнцем нет ничего нового. Пожиратели Смерти, как вы помните, верили, что только чистокровным разрешено существовать, и любой, кто женился на Маггле, считался предателем крови. И мне жаль, что я использовала слишком тонкую метафору", - написала она.

Йоэль Хассон, депутат от партии «Кадима», также вмешался, сказав: "расистское, ужасное и неприятное лицо, на которое мы больше не можем смотреть. Только представьте, что будет, если партия "Ликуд" снова получит 30 мест или более."


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