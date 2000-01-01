11.10 17:00 MIGnews.com

Скандал после твита Хазана о звезде Фауды

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Громкое высказывание депутата Ликуда Орена Хазана по поводу того, что "Люси Ахариш соблазнила еврея, чтобы навредить государству", вызвало гнев среди оппозиционеров и членов коалиции."Я постараюсь сказать мягко: Храбрая и добросердечная Люси Ахариш понимает, что значит быть евреем лучше, чем человек, который написал в твиттере этот отвратительный и расистский пост, которым я вынуждена поделиться здесь, в надежде, что все увидят, с кем мы имеем дело, и поймут какую грязь Нетаниягу принес в наши дома", —написала Став Шаффир (Сионистский Союз) в социальных сетях.Шелли Ячимович, также из Сионистского союза, ответила Хазану метафорой из мира Гарри Поттера. "Под солнцем нет ничего нового. Пожиратели Смерти, как вы помните, верили, что только чистокровным разрешено существовать, и любой, кто женился на Маггле, считался предателем крови. И мне жаль, что я использовала слишком тонкую метафору", - написала она.Йоэль Хассон, депутат от партии «Кадима», также вмешался, сказав: "расистское, ужасное и неприятное лицо, на которое мы больше не можем смотреть. Только представьте, что будет, если партия "Ликуд" снова получит 30 мест или более."