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Посол Израиля - за одним столом с послом Эмиратов 12.10 05:19   MIGnews.com

Посол Израиля - за одним столом с послом Эмиратов

В знак улучшения отношений между Израилем и некоторыми арабскими государствами Персидского залива посол Израиля в США Рон Дермер в среду разделил стол на публичном мероприятии со своим коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов.

Дермер и посол ОАЭ Юсеф Аль Отайба собрались вместе на ежегодном ужине Еврейского института по вопросам национальной безопасности в Вашингтоне. Они разговаривали друг с другом во время мероприятия. Кроме того, за одним столом с ними находился еще и посол Египта в Ясир Реда.

Отайба и Дермер считаются одними из самых влиятельных послов в Вашингтоне, особенно после того, как Дональд Трамп стал президентом. Оба имеют тесные отношения со старшими должностными лицами в администрации Трампа, среди которых зять президента и старший советник Джаред Кушнер и его государственный секретарь Майк Помпео. Их правительства разделяют общую враждебность по отношению к Ирану и его доверенным лицам на Ближнем Востоке.

В марте сообщалось, что во время визита премьера в Вашингтон Отайба разделил обеденный стол с премьер-министром Нетаниягу. Встреча произошла в ресторане в Джорджтауне. Отайба обедал со старшим должностным лицом администрации Трампа и послом Бахрейна в США, когда группа услышала, что Нетаниягу также обедает в другой части ресторана. Они пригласили Нетаниягу присоединиться к их столу для короткой дискуссии. Однако, в отличие от события в среду вечером, эта встреча не была заранее запланирована, как публичное событие.


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