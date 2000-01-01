11.10 21:00 MIGnews.com

Катар выделит Газе 150 млн. долларов

Поделиться

Все по теме

Комментарии







Катар в среду пообещал предоставить Газе 150 млн. долл. США на следующий день после того, как топливо, закупленное государством Персидского залива, прибыло на единственную электростанцию в анклаве, управляемом ХАМАСом."В соответствии с указаниями Его Высочества шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, катарский фонд развития обязался предоставить гуманитарную помощь на сумму 150 миллионов долларов для облегчения гуманитарного кризиса в осажденной Газе",-говорится в сообщении министерства.Также известно, что программа развития ООН будет контролировать распределение помощи. ООН оценила стоимость ранее переданного Катаром топлива в $ 60 млн.Газа страдает от энергетического кризиса и получает в среднем всего четыре часа электроэнергии в день. Большая часть этого кризиса является результатом санкций в отношении Газы, введенных председателем Палестинской администрации (ПА), чье движение ФАТХ в течение многих лет боролось против террористических правителей ХАМАСа в Газе.Аббас пытается оказать давление на правителей ХАМАСа Газы, чтобы вернуть контроль над Газой его движению ФАТХ, в первую очередь путем сокращения поставок электроэнергии в Газу через Израиль. Аббас отказался от мер по улучшению электроснабжения в Газе, если не будет достигнут прогресс в переговорах по примирению между Палестинской автономией и ХАМАСом.