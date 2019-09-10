11.09 07:02 MIGnews.com

Нетаниягу эвакуировали во время обстрела Ашдода

#عاجل لحظة هروب نتنياهو من اسدود خلال احتفال عقب إطلاق صواريخ من قطاع غزة pic.twitter.com/8o4VYCHSBM — وكالة شهاب (@ShehabAgency) September 10, 2019

#عاجل فيديو آخر للحظة هروب نتنياهو من حفل خطابي في اسدود عقب إطلاق صواريخ من قطاع غزة pic.twitter.com/CEFjATwDVv — وكالة شهاب (@ShehabAgency) September 10, 2019

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступал на конференции по безопасности в Ашдоде в тот момент, когда палестинские террористы выпустили ракеты по Ашкелону и Ашдоду.Охрана немедленно эвакуировала премьера со сцены.В Газе и Израиле не замедлили воспользоваться этим инцидентом для того, чтобы атаковать главу правительства. СМИ Газы сообщили:" Нетаниягу побежал в убежище во время своей речи в Ашкелоне".Нетаниягу через некоторое время вернулся на сцену и сообщил: "Если ХАМАС стреляет по нам посреди мероприятия Ликуда – очевидно, что он не хочет нас здесь видеть”.В то же время различные мероприятия в Ашкелоне посещали Авигдор Либерман и Габи Ашкенази. Либерман ушел в убежище, Ашкенази остался на сцене.Через час после инцидента запись прямой трансляции конференции в Ашкелоне была убрана с Фейсбук-страницы Нетаниягу.Габи Ашкенази опубликовал твит в котором говорится: “Сейчас проходит конференция Биби в Ашдоде. Была, была такая конференция. Мы не убегаем. У нас есть долг, и мы остаемся здесь, продолжая наше собрание в Ашдоде как обычно. Мы не боимся. Ни ХАМАСа, ни Хизбаллу. Это – точно наш ответ”.Лидер Аводы Амир Перец заявил: “Нет ничего нового под солнцем. К несчастью, Нетаниягу снова исчез, бросив жителей Юга на произвол судьбы. Настоящее лидерство искореняет такие проблемы, а не прячется под защитным зонтиком “Железного Купола”. Нетаниягу – бегущее лидерство”.Лидер Ямина Нафтали Беннет назвал произошедшее “национальным унижением”: "Премьер-министра спускают со сцены посреди его речи в момент, когда запущены ракеты. Это – национальное унижение. ХАМАС больше не боится Израиля. Безопасность Израиля будет восстановлена после ликвидации лидеров ХАМАСа, а не благодаря пресс-конференциям".Также счел необходимым высказать свое мнение лидер НДИ Авигдор Либерман: “Я все еще в Ашдоде и я поддерживаю жителей юга, проявляющих стойкость перед лицом террористических атак. Сегодняшние события доказывают, что политика капитуляции перед террором Нетаниягу полностью обанкротилась. Мы обязаны изменить направление, и первая фаза этого изменения произойдет на избирательных участках 17 сентября”.Лидер Кахоль Лаван Бени Ганц обрушился с критикой на премьер-министра Биньямина Нетаниягу, ушедшего во время обстрела Ашдода в бомбоубежище.Ганц, выступая перед друзской общиной в Джулис на севере страны, заявил: “Пока мы были в дороге, главу правительства бегом отвели в какой-то бункер, но Габи Ашкенази остался на сцене в Ашкелоне и продолжил говорить, будто бы ничего не случилось”.Ганц продолжил: “Наши сердца – с жителями юга. Сегодня мы видели, как большие слова превращаются в ноль действий. Я говорю – вместо пустых слов о суверенитете в Иорданской долине для начала укрепите суверенитет на юге. Мы не можем смириться с нарушениями суверенитета. Ни с воздушными змеями, ни с ракетами. Мы должны вернуть силу сдерживания”.