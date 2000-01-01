11.09 17:16 MIGnews.com

Мандельблит заявил о невозможности обещанной аннексии

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что он был готов объявить о своих намерениях аннексировать часть долины реки Иордан на прошлой неделе. На это ему возразил юридический советник правительства сказав, что в настоящее время он не может предпринять этот шаг, поскольку существует временное правительство.В прямом эфире на Facebook Нетаниягу сообщил, что Авихай Мандельблит передал ему, что он не может предпринять такой шаг - применение суверенитета Израиля на территории Западного берега - так как он распустил парламент в мае после неудачи в формировании коалиции.Вчера Нетаниягу дал предвыборную клятву об аннексии около четверти территорий Западного берега, если он будет переизбран. Премьер-министр давал подобные обещания и раньше и поэтому нынешнее заявление расценивалось как часть предвыборной кампании.