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Мандельблит заявил о невозможности обещанной аннексии | Фото:11.09 17:16   MIGnews.com

Мандельблит заявил о невозможности обещанной аннексии

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что он был готов объявить о своих намерениях аннексировать часть долины реки Иордан на прошлой неделе. На это ему возразил юридический советник правительства сказав, что в настоящее время он не может предпринять этот шаг, поскольку существует временное правительство.

В прямом эфире на Facebook Нетаниягу сообщил, что Авихай Мандельблит передал ему, что он не может предпринять такой шаг - применение суверенитета Израиля на территории Западного берега - так как он распустил парламент в мае после неудачи в формировании коалиции.

Вчера Нетаниягу дал предвыборную клятву об аннексии около четверти территорий Западного берега, если он будет переизбран. Премьер-министр давал подобные обещания и раньше и поэтому нынешнее заявление расценивалось как часть предвыборной кампании.


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