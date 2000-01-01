Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Сирия и Саудия резко осудили обещание Нетаниягу об аннексии | Фото:11.09 15:01   MIGnews.com

Сирия и Саудия резко осудили обещание Нетаниягу об аннексии

Сирия и Саудовская Аравия осудили обещание премьер-министра Биньямина Нетаниягу аннексировать часть Западного берега в случае переизбрания, обвинив его в экспансионизме.

"Сирия решительно осуждает заявление премьер-министра", – заявил источник в Министерстве иностранных дел Сирии и государственное информационное агентство SANA, предостерегая Израиль от "грубого нарушения" международных договоров.

Источник сообщает, что планируемый шаг соответствует "экспансионистской природе" Израиля и его истории "нападок на права палестинцев".

Сирия также подвергла критике арабские государства за стремление нормализовать отношения с Израилем, говоря, что они "несут историческую ответственность за свое мошенническое поведение", пишет SANA.

Саудовская Аравия сделала похожее заявление относительно обещания Биньямина Нетаниягу, заявив об "очень опасной эскалации", несмотря на то, что Королевство стало больше сотрудничать с Израилем из-за их общих опасений по поводу Ирана. Вчера Нетаниягу заявил, что он распространит суверенитет Израиля на долину реки Иордан, если его переизберут на предстоящих выборах.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:12
Ученые нашли планету, на которой может быть жизнь
05:34
В США продадут маску Дарта Вейдера и очки Гарри Поттера
04:25
Резня во Флориде: 5 пострадавших
03:17
На Багамах насчитали 2,5 тысячи пропавших без вести
01:17
Теплом лондонского метрополитена будут обогревать дома
01:13
Меркель больше не считает США защитником Европы
00:03
В Великобритании хотят запретить брать на экзамены часы
23:07
Стало известно, от какого вида рака страдает молодежь
22:11
В Facebook решили бороться с суицидами
21:26
Россия обеспокоена заявлением Нетаниягу
20:41
Ашкенази: "Еще не поздно убить Башара Асада"
20:32
В Альпах нашли останки пропавшего 43 года назад альпиниста
20:10
Лидер "Аль-Каиды" призвал мусульман атаковать Запад
20:00
ЦАХАЛ: сирены в Ашкелоне - ложная тревога
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus