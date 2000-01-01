11.09 15:01 MIGnews.com

Сирия и Саудия резко осудили обещание Нетаниягу об аннексии

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Сирия и Саудовская Аравия осудили обещание премьер-министра Биньямина Нетаниягу аннексировать часть Западного берега в случае переизбрания, обвинив его в экспансионизме."Сирия решительно осуждает заявление премьер-министра", – заявил источник в Министерстве иностранных дел Сирии и государственное информационное агентство SANA, предостерегая Израиль от "грубого нарушения" международных договоров.Источник сообщает, что планируемый шаг соответствует "экспансионистской природе" Израиля и его истории "нападок на права палестинцев".Сирия также подвергла критике арабские государства за стремление нормализовать отношения с Израилем, говоря, что они "несут историческую ответственность за свое мошенническое поведение", пишет SANA.Саудовская Аравия сделала похожее заявление относительно обещания Биньямина Нетаниягу, заявив об "очень опасной эскалации", несмотря на то, что Королевство стало больше сотрудничать с Израилем из-за их общих опасений по поводу Ирана. Вчера Нетаниягу заявил, что он распространит суверенитет Израиля на долину реки Иордан, если его переизберут на предстоящих выборах.