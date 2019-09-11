11.09 13:48 MIGnews.com

Айман Уда приставил камеру к лицу Нетаниягу

הדיון בחוק המצלמות | ח"כ @AyOdeh הוצא מהאולם לאחר שהתקרב לראש הממשלה @netanyahu עם מצלמה • צפו



(צילום: ערוץ הכנסת) pic.twitter.com/gsLvMBoxoD — חדשות 13 (@newsisrael13) September 11, 2019

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Дебаты в Кнессете 11 сентября едва не закончились потасовкой. На заседании должны были обсуждать “закон о камерах на избирательных участках”. Однако Комитет по регуляции снял вопрос с повестки дня, так как стало ясно, что необходимого большинства в 61 голос законопроект не наберет.На пленарном заседании выступил глава правительства Биньямин Нетаниягу.На заседание явились всего 40 членов Кнессета.Премьер-министр с ходу атаковал лидера НДИ Авигдора Либермана, заявив: “Если бы Либерман был здесь сегодня, если бы он привел своих депутатов, если бы он выполнил обещание, данное им своим избирателям всего несколько дней назад, если бы он опять не начал заниматься зигзагами – мы бы сегодня провели этот закон подавляющим большинством. Об этом даже нет никаких споров, и мы бы точно смогли предотвратить фальсификации и кражу голосов избирателей”.Нетаниягу продолжил: "Это просто абсурд... Речь идет о чистоте выборов? Чистота выборов – это прозрачность, и прозрачность – это камеры. Не допускаете камеры на выборы? Тут нет никаких других мотивов, кроме желания предотвратить фальсификации. Интересный вопрос, почему к противникам законопроекта присоединился Либерман, нарушив свое собственное обещание. Это – не случайно”.Во время выступления Нетаниягу с места поднялся лидер Объединенного Арабского Списка Айман Уда. Он приставил к лицу главы правительства камеру смартфона и закричал: "Как ты бежал вчера, Мистер Безопасность!”. Уда также обозвал Нетаниягу “лжецом”.За этим последовала громкая конфронтация между Уда и членом Кнессета Мики Зоаром, после чего Уда был выдворен из зала приставами Кнессета.Незадолго до столкновения лидера Объединенного Арабского Списка Аймана Уда с главой правительства Биньямином Нетаниягу автоматическая рассылка странички премьера в Фейсбук разослала “расистское заявление”.Заявление, которое гласит: “Арабы нас всех уничтожат!” было разослано 2,5 миллионам подписчикам Нетаниягу.В заявлении содержался сценарий возможного разговора активиста Ликуда с его друзьями. Нетаниягу просит каждого подписчика убедить как минимум трех своих друзей проголосовать за Ликуд.Среди прочего, в сценарии есть следующее предложение: “Я жертвую своим временем ради того, чтобы не допустить формирования опасного левого правительства Лапида, Уда, Ганца и Либермана. Светское левое правительство будет доверять арабам, которые хотят уничтожить нас всех – женщин, мужчин и детей. Оно позволит ядерному Ирану убить нас. Мы не можем допустить, чтобы это случилось!”.В ответ Уда заявил: “Нетаниягу – психопат, для которого не существует красных линий. Он хочет крови. Он – отвратительный преступник, который продолжит призывать пролить нашу кровь. Пока он верит, что это спасет его от тюрьмы”.Уда продолжил: “Мы обратились в Фейсбук и потребовали немедленно положить конец опасному подстрекательству Нетаниягу против арабского населения”.Ликуд заявил, что указанное сообщение было разослано “из-за ошибки одного из работников штаба”. Нетаниягу якобы не видел этих строк и не давал на них своего одобрения. Как только Нетаниягу показали заявление, он “потребовал немедленно его удалить”.