Зариф: встречи представителей Тегерана и Вашингтона не будет
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что представители страны не намерены встречаться с американскими коллегами.
Об этом в субботу, 11 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Тасним".
Напомним, встреча представителей Соединенных Штатов и Тегерана должна была проходить на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН в период с 25 сентября по 1 октября этого года.
"Никакой встречи с Соединенными Штатами не будет", - цитирует агентство главу внешнеполитического ведомства Ирана.
По данным издания, Зариф назвал американских чиновников "нечестными".
Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп не исключил возможности встречи с иранским коллегой Хасаном Рухани, "все зависит от Тегерана", а дополнительных условий не требуется.
Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь уточнил, что такая встреча возможна, если Иран изменит свою внутреннюю политику и сядет за стол переговоров по поводу нового ядерного соглашения взамен того, из которого Вашингтон ранее вышел.
Как известно, Вашингтон восстановил в отношении Ирана санкции, действие которых было остановлено после подписания международного соглашения по иранской ядерной программе.
В Белом доме уверены, что финансовое давление на иранский режим поможет "противостоять его скрытой вредоносной деятельности" и добиться подписания нового соглашения.