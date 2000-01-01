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Великобритания подтвердила попытку захвата танкера 11.07 10:42   MIGnews.com

Великобритания подтвердила попытку захвата танкера

“Вопреки международному праву 3 иранских судна пытались помешать проходу коммерческого судна British Heritage через Ормузский пролив”, – сообщило правительство Великобритании в четверг утром.

Британский военный корабль HMS Montrose, который сопровождал танкер в связи с усилением напряженности в этом районе, был “вынужден встать между иранскими судами и британским British Heritage, и устно предупредить команды иранских судов, после чего последние отступили”. Об этом сообщает The Guardian.

“Мы обеспокоены этими действиями и продолжаем призывать иранские власти изменить ситуацию в регионе”, – пишет издание.

Революционная гвардия Ирана в четверг отрицает, что пыталась остановить танкер, сообщает полуофициальное информационное агентство Fars со ссылкой на Reuters.

Заявления были сделаны после того, как CNN сообщила, что Иран пытался захватить танкер в Персидском заливе.

Согласно отчету, инцидент был зафиксирован с американского самолета, но военные еще не опубликовали видео.


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