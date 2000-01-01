12.07 01:17 MIGnews.com

Заммэра Ашкелона рассказала о лжи "Ликуда"

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Первый заместитель мэра Ашкелона Софья Бейлина ("Наш дом Израиль") выразила недоумение в связи с усиленно разрекламированным пресс-службой Ликуда "открытием" комплекса социального жилья в этом городе.Как пояснила Софья Бейлина, речь идет о комплексе социального жилья из трех многоэтажных зданий на 471 квартиру (и уж никак не на 1000, как объявил глава правительства Нетаниягу), строительство которого идет в районе бульвара Бен-Гурион. Он предназначен для пожилых граждан, включая выживших в Катастрофе и новых репатриантов. Закладка фундамента состоялась еще полтора года назад - 17 января прошлого года, и работы продолжаются до сих пор."Мы приложили большие усилия для продвижения и начала осуществления этого проекта совместно с Еврейским агентством Сохнут и компанией Амигур. Он должен решить жилищный вопрос для пожилых репатриантов, остро нуждающихся в крыше над головой. О причастности главы правительства к проекту на какой-либо из его стадий мне ничего не известно", - подчеркнула Софья Бейлина.