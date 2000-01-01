Путин вступился за птиц и червей, страдающих от ветряков
Во время выступления на II Глобальном саммите по производству и индустриализации президент России заявил, что энергетика на возобновляемых источниках негативно влияет на дикую природу. Путин подчеркнул, что от лопастей ветряков гибнут птицы, а от вибраций, которые исходят от станций, черви выползают из земли.
Также Путин считает, что делать ставку на альтернативные источники – это слепо верить в простые, эффектные, но неэффективные решения. Подобное решение он сравнил с желанием облачиться в шкуры и переселиться в пещеры. Об этом сообщает Ведомости.ру.