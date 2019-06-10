11.06 08:52 MIGnews.com

Нетаниягу раскалывает правых. Спор Сегаля и Лиебскинда

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Два самых авторитетных правых журналиста Израиля, Эрель Сегаль и Кальман Лиебскинд, поспорили в эфире канала КАН.Лиебскинд сказал: “Я тебя знаю очень давно, много лет. Мне очень, очень мешает то, что на Ашкелон падает 500 ракет, и ты это не критикуешь. Почему? Потому что твой стандартный ответ: "А чего вы хотите? Яира Лапида?”Сегаль ответил: “Нет, нет, нет. Кальман, это нелогично, что ты говоришь”.Лиебскинд продолжил: "Ты как та женщина, которой изменяет муж, а она говорит: "Ну я могу ему сказать: "Зачем же ты мне изменяешь? Я могу даже дать ему развод. Но я себе говорю: "Ну будет у меня другой мужчина, а вдруг он будет изменять еще больше? Так лучше уж я останусь с этим!". Таково твое видение мира".Сегаль ответил: “Нет, это не так. Я тебе скажу, каково твое видение мира. Ты сидишь в темной комнате, и в этой же комнате есть слон. Ты хватаешь его за хвост и говоришь: "Конь!". Ты говоришь о Газе. Это самая большая история Нетаниягу за последние десять лет. Ему удалось подорвать идею палестинского государства. Еще немного и мы будем обсуждать, что еще правительство Трампа готово нам дать. И Нетаниягу это сделал одновременно с войной против Ирана. Есть то, что называется основным направлением, главной дорогой, целью. И есть то, что происходит по дороге. Ты хочешь максимализма. Я – рационалист”.Лиебскинд на это сказал: “Я хочу услышать, что ты скажешь, когда упадет 500 ракет – потому что Нетаниягу полностью утратил возможность сдерживания. Один раз ты скажешь, что нельзя отреагировать потому что проходит Евровидение, другой раз – фестиваль, и в третий раз – соревнование хасидских певцов. Это то, что ты говоришь”.Сегаль отметил: "Я был и против Второй Ливанской войны. Я думаю, что начинать войны без четко определенной конечной цели нельзя. Есть палестинское государство в Газе. Если Израиль начинает войну с Газой, то существует вероятность того, что придется оккупировать Газу и остаться там. И тебе придется платить за это дорогую цену в Иудее и Самарии. Это его понимание. Возможно, что он ошибается. Возможно, что будет создано другое правительство, которое сумеет решить эту проблему. Таково его видение. Он пытается избегать войн. Именно поэтому за него голосуют. Лучше пусть сожгут поле, чем убьют солдат".