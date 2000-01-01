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Охана: в судебной системе - наименьшая демократия 11.06 20:33   MIGnews.com

Охана: судебной системе не хватает демократии

Новый министр юстиции Израиля Амир Охана выступил с инаугурационной речью перед новыми членами Ассоциации Адвокатов Израиля.

Охана заявил: “Любой, кто хочет добра судебной системе должен быть готов к ее критике, будут споры, и мы будем спорить цивилизованно. Судебная система нуждается в коррекции”.

Охана сказал: “Вы сегодня становитесь не только членами Ассоциации Адвокатов Израиля, но также членами юридической системы, одного из краеугольных камней и свободного и демократического государства. Тот факт, что она является одним из краеугольных камней демократического государства не освобождает ее от критики, точно также, как не свободны от критики Кнессет и правительство, две другие ветви власти, необходимые для демократии”.

Охана продолжил: “Утверждение о том, что те кто критикует судебную систему и стремится к ее коррекции желает ей зла все меньше и меньше находит поддержки в обществе. Как раз наоборот.  Тот, кто хочет судебную систему свободную от посторонних влияний и соображений , тот, кто хочет сильную и справедливую судебную систему, тот, кто хочет добра судебной системы, должен быть готов ее критиковать”.

Охана продолжил: "Можно ли серьезно утверждать,что существующий порядок назначения судей соблюдает принципы плюрализма? Что легальная система достаточно прозрачна? Что народ знает, каким образом работает судебная система, каким образом в ней принимаются решения. Можно ли и дальше игнорировать возникшую между понятиями “закон” и “справедливость?”

Охана добавил: За годы своей работы адвокатом и народным избранником я встречал энергичных, прямых и честных судей. Но я видел и других. Невозможно не прийти к выводу о том, что судебная власть является наименее демократической из всех трех ветвей власти. Я не видел только одного: судей избранных народом. Судьи не несут ответственности за последствия своих решений, и они не предстают каждые четыре года перед обществом, которое должно подтвердить мандат доверия к ним. Мы все согласны в необходимости баланса сдерживания и противовесов, но в реальности существует одна ветвь власти, к которой этот принцип не применяется, у которой нет сдерживания и противовесов, за исключением тех, которые она сама себе желает установить”.

Охана закончил свое выступление словами: “Давайте бороться вместе за восстановление доверия общества судебной системе, за судебную систему, заслуживающую такого доверия”.


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