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`Ливан заплатит тяжелую цену за следующую войну` 11.06 19:48   MIGnews.com

"Ливан заплатит тяжелую цену за следующую войну"

Командующий северным округом ЦАХАЛа бригадный генерал Амир Барам выступил на церемонии, посвященной 13-летию Второй Ливанской Войны.

Барам прокомментировал новые угрозы, прозвучавшие со стороны лидера террористической организации “Хизбалла” шейха Хасана Насраллы.

В начале этого месяца  Насралла заявил: “Соединенные Штаты используют переговоры о границе  для того, чтобы поднять вопрос о наших высокоточных ракетах, нацеленных на Израиль. Да, мы признаем, что в нашем распоряжении есть высокоточные ракеты, способные поразить любую точку в Израиле, и такие ракеты могут изменить лицо региона и баланс сил в нем. Два года Израиль нас не атакует  - не потому что они моральны, но просто потому что они боятся, потому что мы сильнее, и потому что они знают, что мы ответим на каждый удар ударом двойной мощи”.

Насралла добавил: "Израиль и Саудовская Аравия заплатят цену. Израиль — на пике своей слабости в 2019 году. Сионистское образование боится ракет из Газы, Ливана, Сирии, Ирана и Ирака, а также, возможно, и ракет из Йемена. У них все разваливается на всех аренах, и у них в этот критический момент нет достойного руководства".

Барам сказал: “Мы видим, как Насралла кричит и кричит во время своего выступления. Это - следствие того давления, под которым он оказался”.

Барам подчеркнул: “Хизбалла” лояльна высшему духовному лидеру Ирана, а не гражданам Ливана. Прямой результат этого - ливанское государство заплатит высокую цену за сотрудничество с шиитским террором в следующей войне”.

Барам добавил: “Хизбалла” продолжает консолидировать свою власть в Южном Ливане, вопреки резолюциям ООН, строит в деревнях прямо напротив нас инфраструктуру террора и ракет. “Хизбалла” надеется угрожать нам и наступательными силами. “Хизбалла” должна понять - мы не позволим ей реализовать ее планы и деструктивные амбиции ее покровителей в Иране”.

Командующий сказал: “Мы продолжим действовать и предотвращать любые угрозы нашей безопасности - мы продолжим это делать секретно и в открытую, и если нам  навяжут войну, “Хизбалла” и все те, кто ее прикрывает заплатят тяжелую цену”.


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