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Аелет Шакед: я вернусь, и не на следующих выборах 11.06 14:31   MIGnews.com

Аелет Шакед: Я вернусь, и не на следующих выборах

Бывший министр юстиции Израиля на церемонии прощания с персоналом Министерства заявила: “Я вернусь”.

Когда ее попросили пояснить, когда это произойдет, она, по информации портала ynet,  ответила: “Я намереваюсь вернуться сейчас”.

На встрече с международными юридическими советниками в театре Хабима в Тель-Авиве Шакед сказала: “Нынешнему министру Амиру Охане потребуется очень сильная команда, которая будет знать, как воплощать в жизнь политику министра, но он – временный министр и не успеет сделать много”.


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