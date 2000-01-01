11.06 14:31 MIGnews.com

Аелет Шакед: Я вернусь, и не на следующих выборах

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Бывший министр юстиции Израиля на церемонии прощания с персоналом Министерства заявила: “Я вернусь”.Когда ее попросили пояснить, когда это произойдет, она, по информации портала ynet, ответила: “Я намереваюсь вернуться сейчас”.На встрече с международными юридическими советниками в театре Хабима в Тель-Авиве Шакед сказала: “Нынешнему министру Амиру Охане потребуется очень сильная команда, которая будет знать, как воплощать в жизнь политику министра, но он – временный министр и не успеет сделать много”.