11.06 22:00 MIGnews.com

Габай извинился перед "секс-преступником"

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Бывший депутат партии “Авода” Эйтан Броши подал иск против главы партии Ави Габая в окружной суд Тель-Авива. Иск был подан после сообщения лидера партии “Авода”, опубликованного в Twitter в июле 2018 года. В нем Габай призвал Броши уйти из Кнессета и назвал его “сексуальным преступником”.Габай сделал такое заявление после второго сообщения о том, что Броши предположительно изнасиловал женщину в 2006 году. Ранее в июле израильские СМИ сообщили, что со стороны Броши были сексуальные домогательства по отношению к депутату Кнессета Айелет Нахмиас-Вербин во время партийного турне возле границы сектора Газа.Габаю, который назвал Броши сексуальным преступником, было приказано публично извиниться перед Броши и выплатить ему 40 000 шекелей в качестве компенсации.Лидер партии “Авода” опубликовал извинение в Twitter в понедельник днем. В нем он сказал, что отказывается от опубликованного заявления и извиняется перед Броши и его семьей. Также Габай подчеркнул, что у него “не было никаких оснований” для подобных заявлений.