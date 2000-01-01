11.06 16:25 MIGnews.com

Утвержден законопроект о прекращении выплат террористам

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В воскресенье, 11 июня, министерская комиссия по законодательству утвердила к голосованию законопроект депутатов от фракции "Еш Атид" о прекращении выплат находящимся в израильских тюрьмах террористам или их семьям. Инициаторами закона выступают Элазар Штерн – генерал-майор запаса, депутат Кнессета, Яаков Пери – экс-глава ШАБАКа, депутат Кнессета и Мики Леви – экс-командующий иерусалимским округом полиции, подполковник.Согласно законопроекту, государство должно изъять из сумм, переводимых в ПА, ту часть, которую автономия выплачивает террористам и их семьям.Как известно, часть бюджета Палестинской автономии, финансируемого в основном США и ЕС, идет на выплаты террористам, отбывающим наказание в израильских тюрьмах, и на пособия родственникам погибших или раненных во время палестино-израильского конфликта."Мы рады, что правительство поддержало нашу инициативу о прекращении выплат находящимся в израильских тюрьмах террористам или их семьям. Борьба с террором требует решительных действий и целенаправленной программы. Израиль должен проявлять инициативу в борьбе с террором. Это законопроект направлен на улучшение безопасности граждан страны", - заявили депутаты Кнессета от фракции "Еш Атид".