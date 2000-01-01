Евросоюз: у Израиля есть право на самооборону

Израиль имеет право на самооборону после того, как Иран выпустил по территории Еврейского государства 20 ракет. Об этом заявили в Евросоюзе.
"Сообщения о нападениях иранской стороны прошлой ночью против израильских военных объектов [на Голанах], на которые Израиль ответил авиаударами по иранским позициям в Сирии, крайне вызывают тревожность. Израиль имеет право на самооборону, как неоднократно заявлял об этом Евросоюз", - говорится в заявлении представителя ЕС.
В то же время в политическое объединение призвало стороны "проявить сдержанность" и в дальнейшем "избегать любой эскалации", которая может подорвать стабильность в регионе.