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Евросоюз: у Израиля есть право на самооборону 11.05 09:04   MIGnews.com

Евросоюз: у Израиля есть право на самооборону

Израиль имеет право на самооборону после того, как Иран выпустил по территории Еврейского государства 20 ракет. Об этом заявили в Евросоюзе.

"Сообщения о нападениях иранской стороны прошлой ночью против израильских военных объектов [на Голанах], на которые Израиль ответил авиаударами по иранским позициям в Сирии, крайне вызывают тревожность. Израиль имеет право на самооборону, как неоднократно заявлял об этом Евросоюз", - говорится в заявлении представителя ЕС.

В то же время в политическое объединение призвало стороны "проявить сдержанность" и в дальнейшем "избегать любой эскалации", которая может подорвать стабильность в регионе.
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