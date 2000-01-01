11.05 16:32 MIGnews.com

Трамп выступит на открытии посольства США в Иерусалиме

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Американский президент Дональд Трамп будет наблюдать за церемонией открытия посольства США в Иерусалиме, которая состоится уже в следующий понедельник. Об этом сообщила израильская газета "Маарив" со ссылкой на источники среди американских чиновников.Как пишет издание, в посольстве ждут, что церемонию открытия посетит тысяча гостей, и хотя президент лично присутствовать на мероприятии не сможет, он будет следить за ним по видеосвязи и благодаря современным технологиям сможет выступить перед присутствующими. Кроме него, по видеосвязи выступит также и вице-президент США Майк Пенс."В долгосрочной перспективе этот шаг принесет стабильность в регионе и станет возможностью для мира. Мы очень рады, что можем открыть посольство, обходясь при этом довольно малым бюджетом, как того попросил президент. Это является в интересах Америки, а не входит в политику Израиля "давай-бери" – сказал он.Кроме того, американский посол Дэвид Фридман также планирует переместить свою официальную резиденцию из Герцлии в Иерусалим.