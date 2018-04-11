Британия дождется доказательств о причастии Сирии к химатаке
В ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не намерена совершать военный удар по Сирии, пока не получит доказательств причастия сирийской власти к химатаке, совершенной 7 апреля. Об этом сообщала на Lenta.ru.
В разговоре британский премьер-министр отметила, что общество непременно должно ответить на эту атаку, однако Британия отказывается предпринимать какие-либо военные действия против сирийской власти до получения доказательств о вине Асада в этой химатаке.
Инспекторы из Организации по запрещению химического оружия намерены посетить город, пострадавший от химической атаки для составления собственного расследования.
В ответ на применение химоружия в мирном городе Дума в пригороде Дамаска, Трамп пригрозил введением американских военных сил на территорию страны для урегулирования ситуации, подозревая в нападении на граждан сирийского лидера Башара Асада.
Ночью на 7 апреля в сирийском городе Дума произошла преднамеренная химическая атака, в результате которой погибло около 70 человек. Предположительно, в составе бомбы был хлор.