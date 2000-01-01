11.04 13:34 MIGnews.com

Посольство Гватемалы переведут в Иерусалим 16 марта

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Утром 11 апреля мэр Иерусалима Нир Баркат встретился с послом Гватемалы в Израиле и генеральным директором гватемальского МИДа.на встрече обсуждались подробности перевода посольства Гватемалы из Тель-Авива в Иерусалим. Достигнута договоренность о том, что перевод состоится 16 мая - через два дня после перевода американского посольства.Баркат заявил: “Я поздравляю президента Гватемалы и гватемальское правительство с их мужественным решением о переводе посольства Гватемалы в Иерусалим и призываю другие государства последовать примеру Соединенных Штатов и Гватемалы”.