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Посольство Гватемалы переведут в Иерусалим 16 марта 11.04 13:34   MIGnews.com

Посольство Гватемалы переведут в Иерусалим 16 марта

Утром 11 апреля мэр Иерусалима Нир Баркат встретился с послом Гватемалы в Израиле и генеральным директором гватемальского МИДа.

на встрече обсуждались подробности перевода посольства Гватемалы из Тель-Авива в Иерусалим. Достигнута договоренность о том, что перевод состоится 16 мая - через два дня после перевода американского посольства.

Баркат заявил: “Я поздравляю президента Гватемалы и гватемальское правительство с их мужественным решением о переводе посольства Гватемалы в Иерусалим и призываю другие государства последовать примеру Соединенных Штатов и Гватемалы”.
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