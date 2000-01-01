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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:12.03 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Израиль: число зараженных достигло 97 Вечером, 11 марта, стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Израиле. Большинство инфицированных – недавно вернулись из поездок за границу.

Либерман: Я не дам Нетаниягу успокоительных таблеток Глава Наш Дом -Израиль Авигдор Либерман выступил с заявлением. в котором вновь атаковал премьер-министра Биньямина Нетаниягу и сообщил, что его позиция относительно правительства меньшинства при поддержке арабов не изменилась.

Коронавирус в Израиле: объявлено о новых ограничениях Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявил об ужесточении мер безопасности из-за распространения коронавируса: запрещены собрания свыше 100 человек, пожимать друг другу руки. Пожилым людям посоветовали ни с кем не контактировать.

Нетаниягу: на стабилизацию экономики будет выделено 10 млрд Правительство предоставит 10 миллиардов шекелей в качестве "первой помощи" для израильской экономики, чтобы преодолеть последствия вспышки коронавируса.

British Airways, EasyJet, Air France отменили рейсы в Италию Авиакомпании British Airways, Easy Jet и Air France, а также крупнейший в мире лоукост Ryanair отменили до начала апреля все рейсы в Италию.


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