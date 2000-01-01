Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Израиль: число зараженных достигло 97 Вечером, 11 марта, стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Израиле. Большинство инфицированных – недавно вернулись из поездок за границу.
Либерман: Я не дам Нетаниягу успокоительных таблеток Глава Наш Дом -Израиль Авигдор Либерман выступил с заявлением. в котором вновь атаковал премьер-министра Биньямина Нетаниягу и сообщил, что его позиция относительно правительства меньшинства при поддержке арабов не изменилась.
Коронавирус в Израиле: объявлено о новых ограничениях Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявил об ужесточении мер безопасности из-за распространения коронавируса: запрещены собрания свыше 100 человек, пожимать друг другу руки. Пожилым людям посоветовали ни с кем не контактировать.