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11.03 22:06   MIGnews.com

Заявление Нетаниягу на заседании правительства

Открывая сегодняшнее заседание правительства, премьер-министр Израиль Биньямин Нетаниягу заявил:

"В конце недели я вернулся из США, где встретился с президентом, великим другом Израиля Дональдом Трампом, выступил на конференции AIPAC. Я также встретился с лидерами Сената и Конгресса, республиканцами и демократами, с представителем США в ООН Никки Хейли и с бизнесменами, которых призвал инвестировать в Израиль.

Политические беседы были сосредоточены главным образом на Иране. Я говорил, что в ядерном соглашении с Ираном скрыто множество опасностей для всего мира и особая опасность - ядернизация Ближнего Востока. Многие страны на Ближнем Востоке заявляют, что им тоже можно обогащать уран, если это можно Ирану.

Поэтому путь к предотвращению опасности ядернизации Ближнего Востока состоит в основательном пересмотре соглашения или его отмене. Напоминаю вам, что Иран почти ежедневно, включая последние дни, заявляет о своём намерении уничтожить Израиль. Разумеется, мы этого, мягко говоря, не допустим.

Сегодня правительство утвердит программу улучшения положения людей, переживших Холокост. Программа была сформулирована министрами - членами созданной мною рабочей группы, в которую вошёл также заместитель министра финансов Ицик Коэн. Эта группа определила две основные проблемы: во-первых, людям, пережившим Холокост, трудно справляться с правительственной бюрократией, они даже не знают о своих правах, а во-вторых, нет единого механизма координации действий министерств по оказанию помощи этой группе граждан. Программа, которую мы одобрим сегодня, решает эти две проблемы. Она устанавливает единый адрес для выяснения прав уцелевших в Катастрофе в каждом из государственных учреждений и облегчает бюрократические процессы.

В случае необходимости мы придём домой к пережившим Холокост, чтобы убедиться в полном осуществлении их прав. Я хотел бы поблагодарить рабочую группу и замминистра Ицика Коэна, который будет руководить этим важным процессом и координировать его".
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