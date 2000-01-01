Две страны готовы переместить посольства при одном условии
Гондурас и Парагвай в воскресенье, 11 марта заявили о своей готовности переместить свои посольства в Иерусалим. При этом правительства этих государств назвали одно условие: премьер-министр Израиля должен совершить официальные визиты в Гондурас и Парагвай.
Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного израильского дипломатического источника.
В прошлом месяце Гондурас был одной из восьми стран, которые выступили против антиизраильской резолюции Генассамблеи ООН, осуждающей признание Трампом Иерусалима столицей Израиля.
Парагвай в свою очередь воздержался на голосовании, несмотря на то, что ранее неоднократно демонстрировал произраильскую позицию.
В прошлом году глава израильского правительства посетил страны Южной и Центральной Америки. Однако во время своей поездки Нетаниягу не совершил официальные визиты в Парагвай и Гондурас.
Отмечается, что в ближайшее время у премьера не запланировано никаких поездок.
МИД Израиля и канцелярия Нетаниягу отказались комментировать данную информацию.