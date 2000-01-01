11.03 16:24 MIGnews.com

Две страны готовы переместить посольства при одном условии

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Гондурас и Парагвай в воскресенье, 11 марта заявили о своей готовности переместить свои посольства в Иерусалим. При этом правительства этих государств назвали одно условие: премьер-министр Израиля должен совершить официальные визиты в Гондурас и Парагвай.Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного израильского дипломатического источника.В прошлом месяце Гондурас был одной из восьми стран, которые выступили против антиизраильской резолюции Генассамблеи ООН, осуждающей признание Трампом Иерусалима столицей Израиля.Парагвай в свою очередь воздержался на голосовании, несмотря на то, что ранее неоднократно демонстрировал произраильскую позицию.В прошлом году глава израильского правительства посетил страны Южной и Центральной Америки. Однако во время своей поездки Нетаниягу не совершил официальные визиты в Парагвай и Гондурас.Отмечается, что в ближайшее время у премьера не запланировано никаких поездок.МИД Израиля и канцелярия Нетаниягу отказались комментировать данную информацию.