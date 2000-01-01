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flickr 11.03 16:24   MIGnews.com

Две страны готовы переместить посольства при одном условии

Гондурас и Парагвай в воскресенье, 11 марта заявили о своей готовности переместить свои посольства в Иерусалим. При этом правительства этих государств назвали одно условие: премьер-министр Израиля должен совершить официальные визиты в Гондурас и Парагвай.

Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного израильского дипломатического источника.

В прошлом месяце Гондурас был одной из восьми стран, которые выступили против антиизраильской резолюции Генассамблеи ООН, осуждающей признание Трампом Иерусалима столицей Израиля.

Парагвай в свою очередь воздержался на голосовании, несмотря на то, что ранее неоднократно демонстрировал произраильскую позицию.

В прошлом году глава израильского правительства посетил страны Южной и Центральной Америки. Однако во время своей поездки Нетаниягу не совершил официальные визиты в Парагвай и Гондурас.

Отмечается, что в ближайшее время у премьера не запланировано никаких поездок.

МИД Израиля и канцелярия Нетаниягу отказались комментировать данную информацию.
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