11.03 15:20 MIGnews.com

Либерман и Лицман не явились на заседание коалиции

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Два ключевых участника драмы вокруг поправок к закону о призыве - министр обороны Авигдор Либерман (НДИ) и заместитель министра здравоохранения Яаков Лицман (Яадут А-Тора) не явились на заседание глав фракций коалиции, созванное премьер-министром Биньямином Нетаниягу.Нетаниягу был вынужден распустить заседание глав фракций коалиции.Из окружения Либермана сообщили, что он не намеревался идти на заседание “повестка дня которого слита в прессу еще до его начала”.Яаков Лицман сообщил, что он “задержался” обсуждая вопросы редакции закона о призыве в своей фракции, а когда приехал на заседание узнал, что оно уже отменено.Ранее Либерман заявил: “Мы не издавали никаких ультиматумов, мы не создавали никаких кризисов, но мы не готовы жить в реальности, в которой кто-то приставляет нам пистолет к голове. Этого не будет и мы поддержим только тот законопроект, который предложил ЦАХАЛ и структуры безопасности”.