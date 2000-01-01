11.03 10:29 MIGnews.com

Иран: Израиль убивает ученых-ядерщиков

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Представитель Ирана в МАГАТЭ Реза Наджафи утверждает, что Израиль нанимает киллеров, чтобы убивать ученых-ядерщиков по всему Ближнему Востоку. Такое резкое заявление он сделал на ежеквартальном заседании Совета управляющих МАГАТЭ, которое прошло в четверг, 9 марта."Хотя ядерные ученые из всего Ближнего Востока были убиты террористами, которых нанял Израиль, ядерным экспертам разрешен доступ к ядерным объектам некоторых стран", - цитирует слова Наджафи Press TV.Представитель Ирана в МАГАТЭ также отметил, что ядерный потенциал Израиля является "угрозой международному миру и безопасности".В период с 2010 по 2012 год в Иране были убиты 4 ученых-ядерщиков, а пятому удалось выжить после бомбового удара. Правительство Ирана обвиняет в этих нападениях разведслужбы США, Великобритании и Израиля.Штаты и Соединенное королевство отрицают свою причастность к убийствам ученых. В то время как Израиль не прокомментировал данные обвинения.