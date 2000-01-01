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BDS номинировали на Нобелевскую премию мира 11.02 08:24   MIGnews.com

BDS номинировали на Нобелевскую премию мира

В то время, как в США и некоторых странах Европы на антиизраильское движение Boycott, Divestment and Sanctions оказывают давление из-за его антисемитской деятельности, член Стортинга – норвежского парламента – Бьорнар Мокснес выдвинул эту организацию на соискание Нобелевской премии мира.

Впрочем, удивляться нечему, так как Мокснес является лидером норвежских Красных – леворадикальной партии, сформированной в результате слияния Рабочей коммунистической партии и Красного избирательного альянса.

При этом политик отрицает все обвинения в юдофобии, утверждая, что номинация BDS направлена на израильское правительство, а не на еврейский народ.

"Движение BDS – это легитимное, мирное и ненасильственное движение, пытающееся подтолкнуть израильское правительство к соблюдению международного права и борющееся за мирное регулирование в Палестине и на Ближнем Востоке", - заявил он интервью порталу Middle East Eye.

Несмотря на то, что Осло уже обещало прекратить финансирование организаций BDS, Бьорнар Мокснес добавил, что "красные" поддерживают все формы "законного сопротивления израильской оккупации палестинских земель и притеснениям палестинцев".

Как и следовало ожидать, в Израиле эту весть восприняли без особой радости. В частности "ликудница" Шарен Хаскель обратилась к послу Норвегии, осудив эту номинацию, обвинив BDS в насилии и антисемитизме.

"Не может быть ничего мирного в делегитизации научных и культурных учреждений страны, имеющих решающее значение для создания условий, способствующих миру", - пишет она в письме.

В ответ на это Мокснес поставил BDS в ряд с другими мирными движениями, включая кампанию по бойкоту режима апартеида в ЮАР.

"Можно и противостоять политике израильского правительства, поддерживая кампанию BDS с целью оказания на них давления, и в то же время быть абсолютно против любой формы антисемитизма. Это наша платформа", - утверждает норвежский депутат.

Отметив то, что в Норвегии преимущественно поддерживают право палестинцев на собственное государство, Бьорнар Мокснес подчеркнул, что номинирование BDS на соискание Нобелевской премии мира получило широкую поддержку как внутри его страны, так "и во всем мире".
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