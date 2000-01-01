11.02 21:07 MIGnews.com
"Мы будем атаковать каждого, кто нападет на Израиль"
Израильские силы будут и далее подвигать военные операции в Сирии, несмотря на потерю передового боевого самолета в результате атаки противника впервые за 36 лет.
Об этом в воскресенье. 11 февраля заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, выступая перед кабинетом министров.
"Вчера мы нанесли тяжелые удары по силам Ирана и Сирии. Мы совершенно ясно дали всем понять, что наш модус операнди не изменился ни на йоту", - отметил глава правительства.
"Мы продолжим наносить удары в ответ на каждую попытку атаковать нас. Такой наша стратегия была, такой наша стратегия и останется", - подчеркнул премьер.
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