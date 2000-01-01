Ривлин: "Мы доказали, что мы способны справиться с Ираном"
Сегодня президент Израиля Реувен Ривлин посетил пилота и штурмана истребителя F-16, сбитого ракетой "земля-воздух", выпущенной сирийским ПВО.
Об этом в воскресенье, 11 февраля сообщает The Times of Israel.
Издание отмечает, что раненные члены экипажа F-16 находятся в госпитале "Рамбам".
Глава государства отметил храбрость своих военнослужащих, и заявил, что они продемонстрировали готовность Израиля держать оборону, пишет газета.
"Мы доказали, что мы способны справиться с Ираном", - заявил президент пилотам самолета F-16 во время пребывания в больнице.
"В очередной раз, мы увидели, как работает обученная команда, в ДНК которой заложено стремление добиваться своей цели, отказываясь вернуться до завершения своей миссии", - сказал Ривлин.
Президент поблагодарил членов экипажа и сказал, что рад, что они быстро пошли на поправку.
Глава государства отметил также провокации Ирана против Израиля. "Мы говорим не только о ядерной опасности, но и о государстве, поддерживающем террор – "Хизбаллу" у наших северных границ и ХАМАС - на юге. Накануне премьер-министр был прав, сказав, что все сверхдержавы и другие страны знают, что мы не потерпим присутствие Ирана у наших границ", - подчеркнул Ривлин.