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Ривлин: `Мы доказали, что мы способны справиться с Ираном` | Фото:11.02 17:11   MIGnews.com

Ривлин: "Мы доказали, что мы способны справиться с Ираном"

Сегодня президент Израиля Реувен Ривлин посетил пилота и штурмана истребителя F-16, сбитого ракетой "земля-воздух", выпущенной сирийским ПВО.

Об этом в воскресенье, 11 февраля сообщает The Times of Israel.

Издание отмечает, что раненные члены экипажа F-16 находятся в госпитале "Рамбам".

Глава государства отметил храбрость своих военнослужащих, и заявил, что они продемонстрировали готовность Израиля держать оборону, пишет газета.

"Мы доказали, что мы способны справиться с Ираном", - заявил президент пилотам самолета F-16 во время пребывания в больнице.

"В очередной раз, мы увидели, как работает обученная команда, в ДНК которой заложено стремление добиваться своей цели, отказываясь вернуться до завершения своей миссии", - сказал Ривлин.

Президент поблагодарил членов экипажа и сказал, что рад, что они быстро пошли на поправку.

Глава государства отметил также провокации Ирана против Израиля. "Мы говорим не только о ядерной опасности, но и о государстве, поддерживающем террор – "Хизбаллу" у наших северных границ и ХАМАС - на юге. Накануне премьер-министр был прав, сказав, что все сверхдержавы и другие страны знают, что мы не потерпим присутствие Ирана у наших границ", - подчеркнул Ривлин.
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