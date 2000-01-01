11.02 17:11 MIGnews.com

Ривлин: "Мы доказали, что мы способны справиться с Ираном"

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Сегодня президент Израиля Реувен Ривлин посетил пилота и штурмана истребителя F-16, сбитого ракетой "земля-воздух", выпущенной сирийским ПВО.Об этом в воскресенье, 11 февраля сообщает The Times of Israel.Издание отмечает, что раненные члены экипажа F-16 находятся в госпитале "Рамбам".Глава государства отметил храбрость своих военнослужащих, и заявил, что они продемонстрировали готовность Израиля держать оборону, пишет газета."Мы доказали, что мы способны справиться с Ираном", - заявил президент пилотам самолета F-16 во время пребывания в больнице."В очередной раз, мы увидели, как работает обученная команда, в ДНК которой заложено стремление добиваться своей цели, отказываясь вернуться до завершения своей миссии", - сказал Ривлин.Президент поблагодарил членов экипажа и сказал, что рад, что они быстро пошли на поправку.Глава государства отметил также провокации Ирана против Израиля. "Мы говорим не только о ядерной опасности, но и о государстве, поддерживающем террор – "Хизбаллу" у наших северных границ и ХАМАС - на юге. Накануне премьер-министр был прав, сказав, что все сверхдержавы и другие страны знают, что мы не потерпим присутствие Ирана у наших границ", - подчеркнул Ривлин.