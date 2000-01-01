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Гальон вступилась за Нетаниягу 11.02 12:32   MIGnews.com

Гальон вступилась за Нетаниягу

Лидер Мерец Захав Гальон неожиданно выступила в защиту премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Заявления Гальон прозвучали после того, как депутаты Объединенного Арабского Списка обвинили главу правительства в том, что тот намерен ввергнуть страну в войну - с тем, чтобы избежать последствий коррупционных расследований против него.

Гальон написала в твиттере: “В твиттере распространяются теории конспирации о том, что Нетаниягу инициировал войну с тем, чтобы отвлечь внимание от его расследований. Эти теории совершенно беспочвенны. Нетаниягу - циник но он не злодей из комикса, и он определенно не мог срежисировать ситуацию, в которой был сбит израильский самолет, только ради того, чтобы все забыли о рекомендациях полиции. Подобные утверждения - отвратительные инсинуации”.
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