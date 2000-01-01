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Генсек ООН призвал к немедленной деэскалации в Сирии | Фото: Амос Бен Гершом, GPO11.02 10:57   MIGnews.com

Генсек ООН призвал к немедленной деэскалации в Сирии

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш призвал к немедленной деэскалации ситуации в Сирии после того, как ЦАХАЛ нанес авиаудары в ответ на проникновение иранского беспилотника в израильское воздушное пространство из Сирии.

Как говорится в заявлении пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика, Гутерреш "внимательно следит за тревожной эскалацией военной деятельности на всей территории Сирии и опасным выходом за ее пределы".

"Последние события происходят в то время, когда сирийский народ переживает один из самых жестоких периодов за почти семь лет конфликта. Лишь за первую неделю февраля среди гражданского населения было зарегистрировано более 1000 жертв авиаударов.

Генеральный секретарь еще раз подчеркивает, что ответственность за происходящее несут все заинтересованные стороны в Сирии и регионе, которые должны соблюдать международное право и соответствующие резолюции Совета Безопасности. Он призывает всех добиваться безотлагательной и безусловной деэскалации насилия и проявить сдержанность", - пишет Дюжаррик.

Гутерреш также призвал все стороны перейти к политическому решению конфликта, который был одобрен в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности.
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