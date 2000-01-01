11.01 20:51 MIGnews.com

МИД: Парижский саммит - это как свадьба без невесты и жениха

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Заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели в среду, 11 января, заявила, что Израиль не смогут принудить к мирным переговорам "внешним давлением", ссылаясь на предстоящую Парижской мирную встречу на высшем уровне, которая, как ожидается, состоится в конце этой недели."Встреча на высшем уровне в Париже - это как свадьба без невесты и жениха", - сказала Хотовели."Стороны (Израиль и палестинцы) смогут достичь мира лишь путем прямых переговоров, а не под внешним давлением", - отметила она."Парижская конференция не приблизит нас к миру, а только еще больше отдалит нас от него", - добавила Ципи Хотовели.Замминистра иностранных дел продолжила, заявив, что необходимо решить вопрос о палестинской "культурной" ненависти и терроре, если стороны хотят достичь жизнеспособного мирного решения, в котором будут рассмотрены самые основные проблемы безопасности Израиля."Палестинская культура основана на терроре, и мы видим это в учебниках молодого поколения. Если международное сообщество хочет содействовать миру, то в первую очередь необходимо направить четкий сигнал, что разжигание ненависти и террора является самым большим препятствием к миру", - добавила замминистра.Так называемый Парижский саммит пройдет 15 января и предназначен для решения ближневосточного мирного процесса. В заседании саммита примут участие более 70 стран.Ни Израиль, ни палестинцы не планируют принять участие.