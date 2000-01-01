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Нобелевскую премию мира получил премьер Эфиопии | Фото:11.12 03:20   MIGnews.com

Нобелевскую премию мира получил премьер Эфиопии

Нобелевскую премию мира в 2019 году получил премьер-министр Эфиопии Абию Ахмеду. Политика отметили "за инициативу по разрешению приграничного конфликта с Эритреей, усилия по достижению мира и вклад в международное сотрудничество".

Лауреат назвал полученную премию "премией для всей Африки". Об этом сообщает Euronews.

"Мы с президентом Эритреи поняли, что наши народы не враги. На самом деле мы стали жертвами общего врага, называемого бедностью. Мы не хотим, чтобы Африканский Рог стал полем битвы для сверхдержав или убежищем для торговцев терроризмом и различных посредников для отчаявшихся и страждущих. Мы хотим, чтобы Африканский Рог стал сокровищницей мира и прогресса", - заявил Абий Ахмед на церемонии награждения.




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