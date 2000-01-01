10.12 11:31 MIGnews.com

Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков

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В России на 84-ом году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков.По данным "Рен.ТВ", это произошло в одной из клиник Мюнхене во вторник, 10 декабря.По данным издания, в медучреждении ему проводили операцию на сердце.Лужков занимал пост столичного градоначальника в 1992 году и оставался на нем до 2010 года. Через некоторое время после своей отставки переехал жить за рубеж.Он родился 21 сентября 1936 года в Москве в семье рабочего-плотника. С 1958 по 1963 год работал в Научно-исследовательском институте (НИИ) пластмасс младшим научным сотрудником, руководителем группы, заместителем заведующего лабораторией автоматизации технологических процессов.С 1964 по 1971 год был начальником отдела по автоматизации управления Государственного комитета по химии, а с 1971 по 1974 год — начальник отдела автоматизированных систем управления (АСУ) Министерства химической промышленности СССР.В 1974 году Лужков был назначен директором Опытно-конструкторского бюро автоматики (ОКБА). С 1980 года — директор Научно-производственного объединения «Химавтоматика», в которое входило и московское ОКБА. С 1986 года — начальник управления по науке и технике Министерства химической промышленности СССР.Более того, с 1968 года был членом КПСС до ее запрещения в августе 1991 года. В 1975 году был избран депутатом Бабушкинского районного совета Москвы, с 1977 по 1990 год — Московского городского Совета народных депутатов (Моссовета). Был депутатом Верховного Совета РСФСР (1987—1990).24 августа 1991 года, не покидая поста премьера правительства Москвы, был назначен одним из заместителей руководителя Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР, созданного вместо союзного Кабинета министров. Отвечал за вопросы, относящиеся к агропромышленному комплексу, торговле, внешнеэкономическим связям и социальной сфере. Спустя 2 месяца Лужков покинул комитет.В 1992 году Указом Президента РФ Бориса Ельцина Лужков был назначен мэром Москвы и совмещал должности мэра и премьера правительства Москвы. Лужков неоднократно выражал поддержку политике Ельцина и правительства в Чечне. В декабре 1996 года по инициативе Лужкова Совет Федерации признал Севастополь частью территории России и квалифицировал действия руководства Украины по её отторжению как противоречащие международному праву.В августе 2001 года была упразднена должность премьера правительства Москвы. Руководить столичным правительством стал мэр Москвы (до этого момента существовали две должности: мэр и премьер правительства, и обе занимал Юрий Лужков). В июне 2007 года по представлению президента Российской Федерации Владимира Путина депутатами Московской городской Думы Юрий Лужков был вновь наделён полномочиями мэра Москвы на четырёхлетний срок.21 сентября 2016 года, в день 80-летия Лужкова, президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Юрия Михайловича орденом За заслуги перед Отечеством IV степени за активную общественную деятельность. Сам экс-мэр, лично получивший награду на следующий день, расценил её как символ возвращения из безвременья" и "конец опалы".