Выборы в ПА: в ФАТХ определили кандидата

ФАТХ выдвинула действующего председателя администрации Палестинской автономии Махмуда Аббаса в качестве единственного кандидата на предстоящих выборах.
Соответствующее объявление было сделано во время встречи высокопоставленных лидеров ФАТХ на Западном берегу для обсуждения инициативы Аббаса по проведению новых президентских и парламентских выборов, передает The Jerusalem Post.
В частности, в ФАТХ продолжают делать противоречивые заявления по поводу назначения нового правительства и президента. Одни считают, что 84-летнему председателю пора уйти в отставку и проложить путь новому лидеру, другие, наоборот, что он должен остаться.
Махмуд аль-Алул, заместитель председателя правящей фракции ФАТХ, и еще несколько старших членов фракции заявили на мероприятии в Рамале, что согласны с тем, что Аббас является единственным кандидатом, "альтернативы нет". Они призвали председателя ПА быстро издать "президентский указ", устанавливающий дату новых выборов.
По словам официальных лиц, некоторые палестинские фракции выразили готовность участвовать в выборах, в то время как "Исламский джихад" – единственная группа, которая заявила, что не будет участвовать в голосовании.
"Выборы во всем мире проводятся в соответствии с законом, а не на основе собрания лидеров фракций. Мы хотим, чтобы ХАМАС и все палестинские фракции приняли участие в выборах", – пояснил Аззам аль-Ахмед, член Центрального комитета ФАТХ.