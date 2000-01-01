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В Румынии стартовали выборы президента | Фото:10.11 15:48   MIGnews.com

В Румынии стартовали выборы президента

В воскресенье, 10 ноября, в Румынии стартовали президентские выборы – участки закроются в 21:00.

Утром явка составила 6,89%, что больше, чем в первом туре в 2014 году, передают местные СМИ.

Предвыборные результаты опросов прогнозируют победу действующему президенту Клаусу Йоханнису – 40%. Это вдвое больше, чем могут получить его ближайшие по рейтингу оппоненты - Денчиле и председатель правоцентристского "Союза спасения Румынии" Дан Барна. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов избирателей, второй тур состоится 24 ноября.

За главный пост в стране борются 14 человек: две женщины и 12 мужчин. Среди них: Виорика Дэнчилэ (Социал-демократическая партия - СДП), Мирча Дьякону (альянс партии "Про Румыния" и "Альянса либералов и демократов"), Дан Барна (альянс "Союза за спасение Румынии" и партии "Свобода, единство и солидарность"), Теодор Палеологу (партия "Народное движение"), Хунор Келемен (Демократический союз венгров Румынии) и другие.

Правом голоса в Румынии владеют 18,2 млн человек. Ожидается, что результаты президентских выборов в Румынии будут известны в понедельник.


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