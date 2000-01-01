10.11 12:20 MIGnews.com

Проституток продолжат "спасать" против их воли

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Публикация журналисткой 13-го канала израильского ТВ Аелой Хасон материала о возмущении среди проституток в связи с серией ограничительных законов на этот род деятельности породило бурную реакцию в обществе.Адвокат Ницан Кахана, глава Штаба по Борьбе с Торговлей Женщинами и Проституцией заявила: “К несчастью, наряду с голосами, которые мы услышали в репортаже, есть и другие - иногда прямо в соседней комнате. Тысячи женщин подвергаются немыслимой эксплуатации в Израиле каждую ночь. Ради них и ради будущих поколений , мы продолжим делать все что в наших силах - ради того, чтобы держать их подальше от этого бизнеса, в том числе, запрет на потребление услуг проститок и запрет на рекламу проституток”.В ответ на это организация “Организация Аргаман - Работающие Женщины” распространила заявление: “К несчастью, наши голоса, как правило, заглушают. Разнообразные организации проталкивают законы, которые напрямую бьют по нам - без того, чтобы спросить нас. Для нас, работа в сфере интимных услуг обеспечивает наше благополучие и благополучие наших детей, в то время как предлагаемые альтернативы столкнут нас в нищету”.Далее в заявлении говорится: “В противоположность утверждениям НГО и медиа, законы против сексуальных услуг, включая акт о криминализации потребления услуг проституток, не только не снижают уровня проституции и торговли женщинами, но только увеличивают уровень насилия против нас. Для нас труднее становится получать медицинские услуги и помощь от полиции. Исследования, проведенные по всему миру демонстрируют. что политика недопущения дискриминации создает более безопасное окружение для работников сферы секс-услуг и она более эффективна для борьбы с торговцами людьми”.