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Проститутки - БАГАЦу: Не мешайте работать 10.11 11:32   MIGnews.com

Проститутки - БАГАЦу: Не мешайте работать

Группа израильтянок, зарабатывающих на жизнь проституцией подали петицию в БАГАЦ с требованием отменить закон о запрете рекламы сексуальных услуг.

Женщины, в возрасте 30-40 лет являются независимыми работающими матерями.

Одна из них, “Шира”, заявила в интервью 13-му каналу израильского ТВ: “Я женщина, которая встает по утрам с самыми наилучшими чувствами. Иду на работу, возвращаюсь в кровать с улыбкой. Все что я делаю - мой свободный выбор”.

Другая женщина, “Лаура” говорит: “Я выбрала эту профессию, потому что я чувствую себя в этом окружении более комфортно, чем в любом другом. У меня был выбор - мыть полы, работать на фабрике, это мой выбор, никто мне не будет приказывать, что делать”.

“Шира” добавляет: “Это не то, о чем принято говорить.Что-то, что всегда на заднем плане. Поэтому никто не слышал нашего голоса до сегодняшнего дня. Могло произойти все, что угодно - и мы сглатывали это в тишине. Это ранило нас больше и больше - до тех пор, пока мы не сказали: Довольно! Вы за нас не решаете! Я решаю за себя сама!”

Еще одна проститутка, Рони , возмущается: “Как никто не остановился и не подумал, что речь идет о фундаментальном нарушении. Моя профессия - легальное занятие в Государстве Израиль. Почему они берут нечто, что является легальным, и делают рекламу этого занятия нелегальной как такое возможно? Они нас выкинули на улицу -там, где мы никогда не были. У нас не будет защиты, у нас не будет охраны. Это - очень серьезная ошибка”.

По данным 13-го канала, на сегодняшний день в Израиле заняты в сфере проституции 12 тысяч человек - женщины, мужичины, трансгендеры и подростки. У 62% женщин, занятых в проституции есть дети.


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