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Авторитетные адвокаты атаковали министра Охану 10.11 11:07   MIGnews.com

Авторитетные адвокаты атаковали министра Охану

Группа авторитетных израильских адвокатов опубликовала открытое письмо, в котором подвергла резкой критике поведение министра юстиции Амира Оханы.

В письме говорится: “Акции относительно дел премьер-министра представляют собой явный конфликт интересов, и любое вмешательство министра в этот процесс должно быть осуждено и ему следует оказать сопротивление”.

Среди подписавших письмо - главы Тель-Авивской Ассоциации Адвокатов Амит Бахар и Надав Вайсман, а также группа лидирующих адвокатов Израиля - Цвика Бар Натан, Алекс Хартман, Рели Лехем и Илан Софер (представляющий интересы государственного свидетеля Нира Хефеца.

Письмо также подписано двумя бывшими адвокатами Нетаниягу - Пини Рубиным и Авигдором Клеггсбальдом.


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