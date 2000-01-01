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Протесты в Румынии: полиция применила слезоточивый газ | Фото:10.08 21:38   MIGnews.com

Протесты в Румынии: полиция применила слезоточивый газ

Сегодня на митинге на площади Победы в румынском Бухаресте произошли столкновения демонстрантов с правоохранителями. Полиция применила слезоточивый газ.

Об этом в пятницу, 10 августа сообщает Mediafax, передает Корреспондент.net.

"Экипажи первой помощи оказали услуги 36 людям, находившимся на площади Победы в пятницу, из них двое согласились на госпитализацию. Трое жандармов были ранены, один из них доставлен в больницу, в опасности находятся и представители прессы", — говорится в сообщения, опубликованном на странице Жандармерии Румынии в Facebook.

В результате столкновений пострадали 36 человек, в том числе трое правоохранителей - у одного из них ушибы, у другого перелом пальца на руке. О состоянии еще одного ничего не известно.

По данным издания, протестующие заблокировали движение транспорта и пытались снести ограждение. При этом демонстранты забросали полицию бутылками и другими предметами.

Люди недовольны налоговой системой и пенсионной реформой, системой социальной помощи, настаивают на развитии экономики, области сельского хозяйства и предпринимательства. При этом протестующие выступают за демократию и развитие партнерских отношений с ЕС и НАТО и просят ввести электронное голосование.


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